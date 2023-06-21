Botoks yaptırdı, öldü!

Eve gönderilen Kübra ailesi tarafından kaldırıldığı hastanede öldü. Kübra’nın ölümünün ardından botoksu yapan doktor Öner Özsoyeri ve ilkokul mezunu yardımcısı Erdal Doğruya ile iki sağlık merkezi çalışanına dava açıldı. Davaya bakan Büyükçekmece 13. Asliye Ceza Mahkemesi Kobra Boyraz’ın kesin ölüm nedenini Adli Tıp’a sordu. Adli Tıp’tan gelen raporda, yapılan silikon uygulamasının tıp kurallarına uygun olmadığı, dolgu malzemesinin damar içine verilmesi nedeniyle Kübra’nın hayatını kaybettiği anlatıldı.

TAM KUSURLU ÇIKTILAR

Hürriyet'ten Burcu Purtul Uçar'ın haberine göre; Dolgu maddesi Kübra’nın kanına karışmıştı. Raporda ayrıca doktor ve yardımcısının tam kusurlu oldukları belirtildi. Yargılama sürerken Doğruya kalp krizinden hayatını kaybetti. Özsoyeri’nin yargılanmasının devam ettiği dava önceki gün görülen duruşmada son aşamaya geldi. Duruşma savcısı Öner Özsoyeri’nin ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçundan 9 yıl hapisle cezalandırılmasını istedi. Mahkeme son savunmalar için duruşmayı erteledi.

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