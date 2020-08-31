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Spor BOTAŞ, tecrübeli başantrenör Zafer Kalaycıoğlu'yla yola devam edecek
Spor

BOTAŞ, tecrübeli başantrenör Zafer Kalaycıoğlu'yla yola devam edecek

Yeniakit Publisher
2020-08-31 12:09:15 -
BOTAŞ, tecrübeli başantrenör Zafer Kalaycıoğlu'yla yola devam edecek

ANKARA (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi BOTAŞ, başantrenör Zafer Kalaycıoğlu'nun sözleşmesini yeniledi.

Sezona oldukça iddialı bir kadroyla girecek Ankara temsilcisi, tecrübeli başantrenörü Kalaycıoğlu'nun sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Başarılarla dolu kariyerinde Kalaycıoğlu, şu ana kadar 28 kupa sevinci yaşadı. Tecrübeli başantrenör, kadın basketbolunda Fenerbahçe ile 14, Galatasaray ile 7, Yakın Doğu Üniversitesi ile de 5 kupa kazandı. Kalaycıoğlu, erkek basketbolunda ise Emlak Bankası ve Kayseri Meysu ile birer kupa kaldırdı. Kalaycıoğlu, bir alt ligde şampiyonluk yaşayarak bu takımları üst lige taşıdı.

Kalaycıoğlu, kadrosunda bu sezon Işıl Alben, Bahar Çağlar, Tilbe Şenyürek, Ayşe Cora, Marina Baş, Elizabeth Williams gibi önemli isimleri barındıracak BOTAŞ'la da kariyerine yeni bir kupa eklemek için mücadele edecek.

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