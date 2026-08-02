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Yerel Botan Çayı'nda kaybolan baba ve oğul vefat etti!
Yerel

Botan Çayı'nda kaybolan baba ve oğul vefat etti!

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Botan Çayı'nda kaybolan baba ve oğul vefat etti!

Siirt'te Botan Çayı'nda kaybolan baba ile oğlundan acı haber geldi. Ekiplerin iki gün boyunca sürdürdüğü arama çalışmalarının ardından 49 yaşındaki Ö.S. ve oğlu F.S.'nin cenazeleri bulundu.

Siirt'te Botan Çayı'nda kaybolan baba ile oğlundan acı haber geldi. Ekiplerin iki gün boyunca sürdürdüğü arama çalışmalarının ardından 49 yaşındaki Ö.S. ve oğlu F.S.'nin cenazeleri bulundu.

Siirt-Eruh kara yolu üzerindeki Botan Köprüsü mevkiinde, Meydandere eski yolu olarak bilinen bölgede meydana gelen olayda, dün akşam saatlerinde balık tutan bir vatandaşın su kenarında hareketsiz halde bulunan bir kişiyi fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ile Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından sudan çıkarılan çocuğun hayatını kaybettiği belirlenirken, yapılan kimlik tespitinde cansız bedenin F. S'a ait olduğu tespit edildi.

 

Olayın ardından F. S'un babası Ö. S'un da kayıp olduğunun belirlenmesi üzerine Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde Botan Çayı'nda arama çalışması başlatıldı.

Sabah saatlerinde AFAD, jandarma ve Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma ekiplerinin yeniden başlattığı çalışmalarda, Ö. S'un da cansız bedenine ulaşıldı.

Sudan çıkarılan cenaze, Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Böylece Botan Çayı'nda kaybolan baba ve oğlunun cansız bedenlerine iki gün içerisinde ulaşıldı.

Olayın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanması beklenirken, Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma sürüyor.

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