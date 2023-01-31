Bot faciası! 52 öğrenci vefat etti
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir barajda botun alabora olması sonucu 52 öğrenci hayatını kaybetti.
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir barajda botun alabora olması sonucu 52 öğrenci hayatını kaybetti.
Geo News televizyonundaki habere göre, Kohat bölgesinde yer alan Tanda Barajı'nda botun alabora olması sonucu başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 21 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
Yetkililer, yaşamını yitiren öğrencilerin sayısının 52'ye yükseldiğini belirterek, ölenlerin çoğunun çocuk olduğunu aktardı.