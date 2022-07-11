Bosnalıları Sırplara teslim eden Hollanda'dan pişkin savunma: Elimizden geleni yaptık

Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, Srebrenitsa'da 27 yıl önce işlenen soykırımda yakınlarını kaybeden ailelerden özür diledi.

Uluslararası kurumların masum halkı koruyacağına dair söz verdiklerini vurgulayan Ollongren, "Hollanda da bunlardan biriydi. Her şeye rağmen Srebrenitsa ezip geçildi. Askerlerimiz elinden geleni yaptı. Soykırımın tek suçlusu Sırplar'dır" ifadelerini kullandı.

Ollongren'a cevap niteliğinde bir konuşma gerçekleştiren AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise, "Katliam sırasında uluslararası camianın ortaya koyduğu sessizlik, kararsızlık ve duyarsızlık en az yaşanan soykırım kadar insanlığın hafızasında derin ve acı izler bırakmıştır. Srebrenitsa'yı unutmayacağız unutturmayacağız." şeklinde konuştu.

Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, soykırımın 27'nci yılında eski akümülatör fabrikasında düzenlenen anma töreninde konuştu.

Srebrenitsa'nın 27 yıldır korkunç hatıralara ev sahipliği yaptığına işaret eden Ollongren, "Güvenli alan sunması gereken Birleşmiş Milletler (BM) askerlerine olan güvensizlik de hissediliyor. Bu, zamanla unutulmayacak kadar korkunç bir soykırım ve zaman sizin kaybettiklerinizin acısını asla azaltmayacak." dedi.

"Soykırımın tek suçlusu Sırplardır"

Ollongren, uluslararası kurumların masum halkı koruyacağına dair söz verdiklerini vurgulayarak, "Hollanda da bunlardan biriydi. Her şeye rağmen Srebrenitsa ezip geçildi. Askerlerimiz görevlerini yerine getirmek ve savunmasız insanlara yardım edebilmek için ellerinden geleni yaptı." diye konuştu.

Yaşanan acıların silinemeyeceğini söyleyen Ollongren, "Soykırımın suçlusu Bosnalı Sırplardır. Lahey'deki mahkeme sayesinde birçoğu cezasını aldı ancak uluslararası kurumlar Srebrenitsa'daki halka güven sunmalıydı. Hollanda da bu başarısızlığın bir parçası. Bu nedenle sizlere en derin özürlerimizi sunuyoruz. Temmuz ayı Bosna Hersek ve Hollanda'yı sonsuza kadar birbirine bağladı." dedi.

Mahkeme Hollandalı askerleri suçlu bulmuştu

Bu arada kurbanların yakınlarınca 2007'de açılan davada Lahey Bölge Mahkemesi, Srebrenitsa'nın işgali sırasında Birleşmiş Milletler bünyesinde görevli Hollandalı askerlere sığınan 300 Boşnak sivilin Sırplara teslim edilmesinden Hollanda'yı suçlu bulmuştu.

Lahey kentinde görülen davada kararı okuyan Yargıç Larissa Alwin, Hollandalı BM barışgücü askerlerinin kontrolleri altındaki kamptan götürülen erkeklerin öldürüleceğini bilmesi gerektiğini, çünkü o dönemde de Sırpların savaş suçları işlediğine dair kanıtlar bulunduğunu vurgulamıştı.

Alwin, "Hollandalı BM barışgücü askerleri bu erkeklerin karargahtan götürülmesinde işbirliği yaparak yasalara aykırı davranmışlardır" demişti.

Mahkeme Hollanda'nın 300 erkeğin yakınlarına tazminat ödemesi gerektiğine karar vermişti.

Neler yaşanmıştı?

1993 yılında BM Srebrenitsa'yı Boşnaklar için "güvenli bölge" ilan etti. Bosnalı Sırpların iki yıl süren kuşatması sonrası Temmuz 1995'de Srebrenitsa düştü. Binlerce Boşnak erkek, kadın ve çocuk, Srebrenitsa'nın hemen dışındaki Potocari'de bulunan Hollandalı askerlerin denetimindeki BM Barış gücü karargahına sığındı.

Hollandalı askerler karargaha sığınanlara burada güvende olacaklarını söyledi. Ancak askerler Sırp güçlerin kampı kuşatması üzerine binlerce Boşnağı Sırplara teslim etti.

Sırp güçler karargaha sığınanlar arasından ayırdıkları 300 erkeği kamyonlarla götürüp öldürdü. Kadın ve çocuklar da Bosna'nın diğer kesimlerine götürüldü. Kasabada 8 binden fazla Müslüman şehit edildi.