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Dünya Bosnalı büyük şair Abdulah Sidran vefat etti
Dünya

Bosnalı büyük şair Abdulah Sidran vefat etti

Yeniakit Publisher
2024-03-24 04:12:00 -
Bosnalı büyük şair Abdulah Sidran vefat etti

Bosnalı ünlü şair ve senarist Abdulah Sidran, 80 yaşında hayatını kaybetti.

Bosna Hersek medyasında yer alan haberlere göre Sidran, ağır hastalığının ardından 23 Mart Cumartesi günü akşam saatlerinde vefat etti.

Kendisini “Saraybosna Şairi” olarak tanımlayan ve “Babam İş Gezisinde", "Dolly Bell'i Anımsıyor musun?" ve "Kusursuz Çember" filmlerinin senaristi Abdulah Sidran’ın eserleri, birçok dünya diline tercüme edilerek yayınlanmıştı. Bosna edebiyat ve sinema dünyasının önemli isimlerinden Sidran, “Babam İş Gezisinde” filmiyle Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye ödülü kazanmış, Bosna’daki savaş sırasında yayınlanan “Saraybosna Tabutu” isimli şiir kitabı ise Fransız Pen Merkezi’nden Özgürlük Ödülü almıştı.
Birkaç aydır sağlık durumu ağır olan 1944 doğumlu şair, Bosna Bilimler ve Sanatlar Akademisi üyesi ve büyük ilgi duyduğu satrançta Usta Adayı idi.

Kaynak: İHA

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