Bosna’daki göçmen kampında yangın

Münübe Yılmaz

Bosna Hersek'in Kuzeybatı’sında bulunan Velika Kladuşa kasabasındaki göçmen kampında çıkan yangın sonucu 29 kişi yaralandı. Bölge Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ale Siljdedic, yaklaşık 500 göçmenin kaldığı Miral Kampı’nda gerçekleşen yangında yaralananların Velika Kladuşa ve Bihac’da hastanelere kaldırıldığını duyurdu.Bu sabah başlayan yangına kurtarma ekiplerinin müdahalede bulunduğunu dile getiren Siljdedic, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için bir soruşturma başlatıldığını söyledi. Sosyal medyaya paylaşılan görüntülerde, yangındaki göçmenlerin ise panik içinde pencereden atladıkları görüldü. Geçen yıl Asya ve Kuzey Afrika ülkelerinden yaklaşık 25 bin göçmenin giriş yaptığı Bosna’da, göçmenlerin 3 bin 500’ü göçmen transit merkezlerinde kalırken pek çoğu da kötü barınma koşullarında hayatlarını sürdürüyor.