Bosna'da savaş suçu işlemişti... 10 yıl ceza verildi
Bosna Hersek Mahkemesi, 1992-1995 yılları arasında devam eden ve birçok masum insanın yaşamını yitirmesine neden olan Bosna Savaşı sırasında ülkenin doğusundaki Foca şehrinde Boşnak sivillere yönelik savaş suçu işlediği gerekçesiyle eski Sırp asker Milan Todovic'i 10 yıl hapse mahkum etti.04 Aralık 2018 Salı 16:17
Bosna Hersek Mahkemesi, Bosna Savaşı (1992-1995) sırasında ülkenin doğusundaki Foca şehrinde Boşnak sivillere yönelik savaş suçu işlediği gerekçesiyle eski Sırp asker Milan Todovic'i 10 yıl hapse mahkum etti.
Mahkemeden yapılan açıklamada, Todovic'in, 30 Ekim 1992-5 Mart 1993 arasında Sırp Cumhuriyeti Ordusu'nun (VRS) Foca'da yaşayan Boşnaklara yönelik sistematik saldırılarına iştirak ettiği bildirildi.
Todovic'in Boşnak bir kadına tecavüz ettiği vurgulanan açıklamada, 10 yıl hapis cezasına çarptırılan suçlunun, mağdur kadına yaklaşık 7 bin avro tazminat ödemekle yükümlü olduğu kaydedildi.
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