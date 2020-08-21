Bosna'da camiye alçak saldırı

Bosna Hersek'te bir caminin avlusuna kimliği belirsiz şahıs veya şahıslarca domuz leşi bırakıldı.

Bosna'daki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin içinde yer alan ve bugün nüfusunun çoğunluğunu Sırpların oluşturduğu Bratunac'ta yaşanan bu provokatif saldırı, şehirde yaşayan Müslüman Boşnakların tepkisini çekti.

Önce köpek sandılar

Caminin imamı Elvir Hodzic, domuz leşinin dün öğle namazı öncesi fark edildiğini, etrafında sineklerin toplandığı leşin önce bir köpeğe ait olduğunu düşündüklerini söyledi.

Leşin yanına ulaştıklarında bunun bir domuz yavrusu olduğunu anladıklarını söyleyen imam, durumu hemen polise haber verdiklerini ve leşin belediye görevlileri tarafından cami avlusundan kaldırıldığını belirtti.

"Şehir merkezinde domuz beslemek yasak"

İmam Hodzic, bundan daha önce de cami avlusuna kasıtlı olarak çöp bırakan şahıslar olduğunu ifade ederek, caminin şehir merkezinde bulunduğunu ve şehir merkezinde domuz beslemenin yasak olduğunu anımsatarak dolayısıyla bunun tasarlanmış bir eylem olduğunu düşündüklerini ifade etti.

Bratunac'ta Müslüman nüfusu azaldı

1992-1995 yıllarındaki Bosna'daki savaşta katliam ve sürgünlerin gerçekleştiği bir bölgede bulunan Bratunac'ta, savaş öncesi 21 binden fazla Müslüman Boşnak ikamet ederken bugün bu rakam 7 bine kadar düşmüş vaziyette...

Yine aynı bölgede yer alan Srebrenitsa'da da geçmişte soykırım kurbanlarının defnedildiği mezarlığın önüne domuz leşi bırakılması skandalı yaşanmıştı.

Bölgede bugün nüfusları daha az olan Müslüman Boşnaklar, sıklıkla benzer provokasyonları yaşıyor.