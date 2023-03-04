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Dünya Bosna Hersek'ten Türkiye ve Suriye'deki deprem bölgeleri için 40 yardım tırı yola çıktı
Dünya

Bosna Hersek'ten Türkiye ve Suriye'deki deprem bölgeleri için 40 yardım tırı yola çıktı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde zarar görenler için Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'dan 40 tırdan oluşan yardım konvoyu yola çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-03-04 17:41:00 -
Bosna Hersek'ten Türkiye ve Suriye'deki deprem bölgeleri için 40 yardım tırı yola çıktı

Saraybosna'daki yardım kuruluşu Pomozi.ba'nın öncülüğünde hazırlanan ve 40 tıra yüklenen yardımlar, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere ulaştırılacak.

Derneğin sözcüsü Maja Arslanagic-Hrbat, tırlarda acil ihtiyaçlardan giysi, ayakkabı ve ısıtıcı gibi malzemelerin olduğunu söyledi.

Yola çıkan tırların birkaç gün sonra deprem bölgesine ulaşacağını belirten Maja Arslanagic-Hrbat, Suriye'deki deprem bölgesine de yardım yüklü birkaç tırın gönderilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını anlattı.

Pomozi.ba Derneğinin öncülüğünde hazırlanan 54 tırlık yardım, daha önce deprem bölgelerine gönderilmişti. Derneğin, ilerleyen süreçte de Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenen bölgelere ayni ve nakdi yardımlarının süreceği öğrenildi.
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