Bosna Hersek'teki Uluslararası Belgesel Festivali'nde bu yıl 10 eser yarışacak

SARAYBOSNA (AA) - VESNA BESİC / SENELA CRNOVRSANİN - Al Jazeera Balkanlar tarafından, Bosna Hersek'te bu yıl 11-15 Eylül tarihlerinde üçüncüsü düzenlenecek Uluslararası Belgesel Festivali (AJB DOC), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sanal ortama taşındı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu festivalde, dünyanın farklı kesimlerinden ve bölge ülkelerinden çok sayıda belgesel, AJB DOC'un resmi sayfası (www.ajbdoc.ba) üzerinden sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

AJB DOC Direktorü Edhem Foco, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yılki festivalde, Suriye'den Filistin'e, Filipinler'den Meksika'ya kadar dünyayı ilgilendiren birçok konunun işleneceğini aktardı.

Festival kapsamında 7 belgeselin dünya prömiyeri yapacağını anımsatan Foco, 5 gün sürecek festivalde bölgesel ve Bosna Hersek prömiyerini yapacak yapımların da yer aldığını söyledi.

Al Jazeera Balkanlar'ın, bölgenin en önemli belgesel yapımcısı olduğunu hatırlatan Foco, "Bosna Hersek'te, belgesel festivali ihmal edilmiş bir konuydu. Mesela Hırvatistan'ın, Sırbistan'ın, Kosova'nın gayet iyi belgesel festivalleri var. Bosna Hersek'in bu konudaki eksikliğini fark edince böyle bir festival düzenlemeye karar verdik." dedi.

- "İzleyiciler, kaydolmadan, ücretsiz bir şekilde diledikleri belgeseli izleyebilecekler"

Festivalin ilk iki yılında elde edilen başarıların kendilerini şaşırttığını vurgulayan Foco, hayatın birçok alanını etkileyen Kovid-19 salgını nedeniyle birçok festivalin iptal edildiğini, ertelendiğini veya online ortama taşındığını kaydetti.

Foco, salgın tedbirleri kapsamında AJB DOC'un da online düzenleneceğini anımsatarak, "Festivalde, 10'u yarışma kategorisinde olmak üzere 18 belgeselin gösterimi yapılacak. İzleyiciler, kaydolmadan, ücretsiz bir şekilde diledikleri belgeseli izleyebilecekler." ifadelerini kullandı.

Gösterilecek belgesellerin 300 başvuru arasından seçildiğine dikkati çeken Foco, "Gösterilecek filmlerin sayısını azalttık. Zira festivalde çok fazla filme yer verdiğiniz zaman, ne filme ne de film ekibine gereken ilgiyi gösterebiliyorsunuz." dedi.

Bu yılki festivalde 7 bölgesel yapıma yer verdiklerini ve bu belgesellere özel ilgi gösterilmesi gerektiğini kaydeden Foco, 3. Uluslararası Belgesel Festivali'nin açılışının, "Dzemo" isimli filmin gösterimiyle yapılacağını söyledi.

Bosna Hersek yapımı belgeselin, hayvancılıkla uğraşan 45 yaşında bir adamın hayatını konu aldığını anlatan Foco, festivalde Boşnak teknik direktör Vahid Halilhodzic'i konu alan bir belgeselin de yer aldığını ifade etti.

- Festivalde 3 ödül verilecek

Belgesel filmlerin önemine değinen Foco, insanların konsantrasyonlarının azaldığı, kitaplardan uzaklaştığı bir dönemde belgesel filmlerin tarihi bir belge niteliğinde olduğunu kaydetti.

Bu yıl "Seyahat" (Voyage) sloganıyla düzenlenen AJB DOC'un yarışma kısmında, "AJB Ana Ödülü", "AJB Program Ödülü" ve "İzleyici Ödülü" olmak üzere 3 ödül verilecek.



Festival, evrensel insani değerlere odaklanarak sosyal olguları işleyen yazarları ve belgeselleri teşvik etme amacı taşırken, televizyon yayıncılığı için uyarlanmış belgesel filmleri kapsıyor.

