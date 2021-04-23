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Dünya Bosna Hersek'te sırp çeteler yine provokasyon peşinde
Dünya

Bosna Hersek'te sırp çeteler yine provokasyon peşinde

Boşnak Müslümanlara her defasında provokatif eylemler gerçekleştiren Çetnik hareketi bu kez Bosna Hersek'in, Zvornik'te Grbovac bölgesinde provokasyonda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-23 20:07:00 - 2021-04-23 20:08:35

Köken olarak "çete" kelimesinden türeyen Çetnik hareketi, tüm Sırpları tek çatı altında toplayarak "Büyük Sırbistan" hedefine ulaşmayı amaçlıyor. 

Bosna Hersek'te 1992-1995 arasında yaşanan ve büyük katliamların ve soykırımın meydana geldiği savaşta da ön planda olan Çetnik hareketi mensupları Boşnak Müslümanları rahatsız etmeye devam ediyor. 

 Bosna'da Zvornik'te büyük Sırbistan ideolojisinin savunucuları Çetnikler, Grbovac bölgesinde Boşnak komşularına çetnik şarkılar dinletti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler birçok Boşnak'tan ve Müslümanlardan tepki topladı. 


 

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