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Dünya Bosna Hersek'te '19. Selam ya Resulallah' etkinliği başladı
Dünya

Bosna Hersek'te '19. Selam ya Resulallah' etkinliği başladı

Yeniakit Publisher
2023-09-23 10:58:00 -
Bosna Hersek'te '19. Selam ya Resulallah' etkinliği başladı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Hz. Muhammed'in hicri takvime göre doğum günü dolayısıyla her yıl düzenlenen "Selam ya Resulallah" etkinliği başladı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Hz. Muhammed'in hicri takvime göre doğum günü dolayısıyla her yıl düzenlenen "Selam ya Resulallah" etkinliği başladı.

Saraybosna İslam Birliği Meclisi tarafından bu yıl 19'uncusu düzenlenen etkinliğin başkentteki tarihi Başçarşı Camisi önünde gerçekleşen açılış programına çok sayıda kişi katıldı.

Saraybosna İslam Birliği Meclisi Başimamı Abdulgafar Velic, burada yaptığı konuşmada, Bosna Hersek'te, Hz. Muhammed'in doğduğu ayın özel bir anlam taşıdığını ifade ederek, "Yüreğimizde taşıdığımız özel sevgi ve derin saygı ile Saraybosna bu ay için ayrı bir ruha büründü. Sokaklar temizlendi, evlerde yemekler, tatlılar, şerbetler hazırlandı." dedi.

Saraybosna Müftüsü Nedzad Grabus da Hz. Muhammed'in gelişiyle tüm insanlığın özgürlük duygusunu kazandığını söyledi.

Bosna Hersek genelindeki kentlerde 16 Ekim'e kadar sürecek etkinlikte, Türkiye ve Bosna Hersek'ten 300'den fazla katılımcıyla 28 program düzenleneceği kaydedildi.
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