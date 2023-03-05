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Aktüel Bosna Hersek’in en genç hafızı Emel
Aktüel

Bosna Hersek’in en genç hafızı Emel

Bosna Hersekli Emel Maati, 7 yaşında başladığı hafızlık eğitimini 15 ay gibi kısa bir sürede tamamlayarak “ülkenin en genç hafızı” unvanına sahip oldu.

Yeniakit Publisher
2023-03-05 15:33:00 -
Bosna Hersek’in en genç hafızı Emel

Başkent Saraybosna’da yaşayan Emel Maati, Bosna Hersek İslam Birliği Komisyonunun hazırladığı sınavı başarıyla bitirdi ve ülkenin en genç hafızı olarak kayıtlara geçti.

10 yaşındaki hafız Emel ve 25 yaşındaki ağabeyi hafız Adnan Maati, 1 yıl 3 ay süren hafızlık sürecini anlattı.

Saraybosna’daki Fatima Gunic İlkokulu’nda 4. sınıfın en başarılı öğrencilerinden Emel, “Hafızlığa 7 yaşında başladım, bu süreç bazen zor, bazen kolaydı. Babam Kur’an-ı Kerim’i ezberlememde bana yardım etti ve hafızlığı 1 yıl 3 ayda tamamladım” ifadelerini kullandı. Ailedeki 3 hafızdan biri olan Adnan da kız kardeşleri Emel ve Amina haricindeki 3 kız kardeşinin de hafızlığı tamamlamak için çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Adnan, “Emel, hafızlık sürecini babamız Muhammed ile tamamladı. Korona salgını zamanında evdeyken boş vaktimiz çok olduğu için (Kur’an-ı Kerim’i) hem ezber hem de tekrar üzerine bolca çalıştılar” dedi. Kendisinin 12 yaşında hafız olduğunu kaydeden Adnan, kardeşi Emel’in her gün iki cüz okuyarak komisyonun hazırladığı sınavı 15 günde tamamladığını ve ülkenin en genç hafızı olduğunu söyledi. Adnan, Saraybosna’daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Medresesi’nden 2016’da mezun olduğunu belirterek, “Sonrasında Malezya, Endonezya, Suudi Arabistan, Mısır gibi birçok ülkede düzenlenen (tilavet) yarışmalarına katıldım. Suudi Arabistan’daki yarışmada ise birincilik elde ettim” ifadelerini kullandı. Adnan, bugünün çocuklarının bir çoğunun telefonda ve sosyal medyada vakit geçirmeyi tercih ettiğine dikkati çekerek, insanlara Hz. Muhammed’in “Sizin en hayırlınız Kur’an-ı öğrenen ve öğretendir” hadisini hatırlatmak istediğini anlattı.
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