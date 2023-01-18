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Avrupa

Bosna Hersek ve Sırbistan'da şiddetli yağışlar sele neden oldu

Batı Balkan ülkeleri Bosna Hersek ve Sırbistan'da etkili olan şiddetli yağışlar sonucu sel meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2023-01-18 13:28:00 -
Bosna Hersek ve Sırbistan'da şiddetli yağışlar sele neden oldu

Batı Balkan ülkeleri Bosna Hersek ve Sırbistan'da etkili olan şiddetli yağışlar sonucu sel meydana geldi.

Bosna Hersek Federasyonu Sivil Koruma Dairesi, ülkenin güneyindeki Konjic'te dün akşam etkili olan sağanak nedeniyle su baskınlarının yaşandığını, Neretva ve Trebizat nehirlerinde su seviyesinin yükseldiğini açıkladı.

Konjic'teki bazı bölgelerde sel meydana geldiğine işaret edilen açıklamada, ülkenin güneyindeki diğer kentlerde birçok evi su bastığı bilgisi paylaşıldı.

Başkent Saraybosna'da da gece etkili olan sağanak sonucu bazı evlerin bodrum katlarını su bastığı, kentin merkezinden geçen Miljacka Nehri'nde su seviyesinin yükseldiği gözlemlendi. Bosna Hersek Federasyonu Meteoroloji Enstitüsü, şiddetli yağışların ülkenin güney ve güneybatı kesimlerinde bugün de devam edeceği uyarısında bulundu.

Sırbistan'da etkili olan sağanak ise ülkenin güneybatısındaki Sjenica kentini etkilerken, Grabovica Nehri'nin taşması sonucu çok sayıda evi su bastı.

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