Bosna Hersek Adalet Bakanı Grubesa, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek Adalet Bakanı Josip Grubesa, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.



AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen fotoğrafları arasından seçilen ve oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceleyen Grubesa, her karenin kendi alanında muhteşem olduğunu söyledi.



"Yaşam" kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Gün batımında çiftçiler" başlıklı fotoğrafını seçen Grubesa, "spor" kategorisinde ise Mustafa Öztürk'ün "Geleneksel Mostar Köprüsü atlayışları" başlıklı fotoğrafına oy verdi.



"Haber" kategorisinde de Jason Zenda'nın "Çin'den yayılan salgın" başlıklı fotoğrafını seçen Grubesa, kalabalık bir ortamda ateş ölçümünü gösteren fotoğrafa ilişkin, "Biz de her gün işe böyle geliyoruz." ifadelerini kullandı.

