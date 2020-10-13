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Spor Bosna Açık Halter Kupası'nda milli sporcular 5 birincilik 3 ikincilik elde etti
Spor

Bosna Açık Halter Kupası'nda milli sporcular 5 birincilik 3 ikincilik elde etti

Yeniakit Publisher
2020-10-13 17:40:07 -
Bosna Açık Halter Kupası'nda milli sporcular 5 birincilik 3 ikincilik elde etti

ANKARA (AA) - Halterde çevrim içi yapılan Bosna Açık Kupası'nda kadın milli sporculardan 4'ü birinci, biri ikinci, erkek milli sporculardan ise biri birinci, 2'si de ikincilik başarısı elde etti.

Türkiye Halter Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Bosna Hersek'te yapılan çevrim içi Bosna Açık Halter Kupası'na 7 ülkeden 42 sporcu katıldı. Halter milli takımı 3 erkek, 5 kadın olmak üzere toplam 8 sporcu ile turnuvaya katıldı.

Erkekler 61 kiloda yarışan Emre Altıntaş toplamda 308 kiloluk derecesiyle 1., 67 kiloda yarışan Fettah Aydın toplamda 308 kiloluk derecesiyle 2., 109 kiloda yarışan Mahmut Bozyiğit de toplamda 308 kiloluk derecesiyle 2. oldu.

Kadınlarda 59 kiloda yarışan Ayşegül Çakın toplamda 264 kiloluk derecesiyle 1., 64 kiloda yarışan Nuray Levent toplamda 295 kiloluk derecesiyle 1., aynı kiloda yarışan Berfin Altun ise toplamda 290 kiloluk derecesiyle 2. oldu. 76 kiloda yarışan Dilara Ucan toplamda 251 kiloluk derecesiyle 1. olurken, +87 kiloda yarışan Melike Günal da toplamda 268 kg derecesiyle birincilik elde etti.

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