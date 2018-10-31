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Bosna %42, Hollanda %88!.. İşte ülke ülke, "Ailemde Müslüman birini kabul ederim" diyenlerin oranı

Avrupa genelinde yapılan bir araştırma, ülke ülke, "Ailemde Müslüman birisini kabul ederim" diyen insanların oranını gösterdi.

31 Ekim 2018 Çarşamba 12:14
Bosna %42, Hollanda %88!.. İşte ülke ülke, "Ailemde Müslüman birini kabul ederim" diyenlerin oranı

Avrupa  genelinde yapılan bir araştırma, sonuçlarıyla okuyanları hayrete düşürdü. Avrupalılara sorulan, “Ailenizde bir Müslüman’ı kabul edebilir misiniz?” sorusuna verilen cevaplar şaşkınlığa neden oldu. Özellikle Hollanda’da bu oranın yüzde 88 olduğu görülürken, Bosna’da yüzde 42’de kalması, tartışmalara neden oldu.

Ermenistan yüzde 7

Araştırmada, ailesine bir Müslüman’ın girmesini kabul edecek olan insanların, Belarus ve Litvanya’da  yüzde 16, Ermenistan’da yüzde 7 olduğu görüldü.

Hollanda yüzde 88, Bosna Yüzde 42

En dikkat çeken oranlar ise, Bosna ve Hollanda’da oldu. Hollanda’da Müslüman birisini ailesine kabul edeceklerin oranı yüzde 88 olarak açıklanırken, Bosna’da yüzde 42 olduğu ifade edildi.

Almanların yüzde 55’i kabul etti

Sabah muhabiri Ömer Faruk Görçin’in paylaştığı bilgilere göre, İslamofobi ve ırkçılığın zirvede olduğu Almanya’da, bu oranın yüzde 55 olduğu açıklandı.

İşte o paylaşım:

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 12:14
  1. Avrupa
  2. Müslüman
  3. İSlam
  4. Avrupa ülkeleri

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