Müthiş proje: Fenerbahçe, yeni stadyumuyla paraya para demeyecek!

Fenerbahçe Başkanlığı’na yeniden seçilen Aziz Yıldırım’ın en önemli vaatlerinden biri Chobani Stadyumu kapasite artırma operasyonu başladı.

Hem Aziz Yıldırım hem de rakibi Hakan Safi’nin olağanüstü seçim öncesi verdiği stadyum büyütme sözünü yerine getirmek için sarı-lacivertli yönetim düğmeye bastı.

Projenin başına, 2001 yılında stat kapasitesini 50 bine çıkaran Nihat Özbağı getirildi. Barcelona’nın Camp Nou Stadyumu’nun yenileme sürecinde görev alan Nihat Özdemir’in şirketinin de inşaatı üstleneceği öğrenildi.

İlk adım izinler, sonra çatı kalkacak

Yönetim, projenin yasal izin ve onay süreçlerini başlatmak için ilk başvuruları yaptı. Teknik olarak ise oldukça iddialı bir yöntem uygulanacak. Stadın mevcut çatısı özel vinçler yardımıyla kaldırılacak, kolonlar güçlendirilerek yukarı doğru uzatılacak. Bu sayede yeni tribün katları ve ilave localar eklenebilecek.

Kapasite 65 bine, yıllık gelir 49 milyon Euro artacak

Projenin tamamlanmasıyla Ülker Stadyumu’nun kapasitesi yaklaşık yüzde 30 artışla 65 bin seyirciye yükselecek.

YILLIK GELİR

Ek koltuklar ve yeni locaların devreye girmesiyle Fenerbahçe’nin stat gelirlerinde yıllık bazda 49 milyon Euro’luk bir artış bekleniyor.