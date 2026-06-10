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Yaşam Ekmek mücadelesi! 70 yaşında, belinde 8 platinle tarlada çalışıyor
Yaşam

Ekmek mücadelesi! 70 yaşında, belinde 8 platinle tarlada çalışıyor

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Ekmek mücadelesi! 70 yaşında, belinde 8 platinle tarlada çalışıyor

Balıkesir’de 10 yıl önce belinden ameliyat olan 70 yaşındaki Fatma Güney, 8 platine rağmen tarlalarda çalışarak geçimini sağlıyor.

Balıkesir’de 70 yaşındaki Fatma Güney, belindeki 8 platine rağmen ekmek parası için tarlalardaki zorlu mesaisini sürdürüyor.

 

Azmi dikkatlerden kaçmıyor

Bölgede fide dikimi büyük oranda tamamlanarak yabancı otla mücadele için çapalama dönemine geçilirken, mevsimsel yoğunluk nedeniyle tarım işçisi bulmakta güçlük çekiliyor. Tarla sahiplerinin işçi ihtiyacını karşılamak için çevre ilçe ve köylerden araçlarla taşıma yaptığı bu yoğun mesaide, en büyük ilgiyi 70 yaşındaki Fatma Güney'in azmi çekiyor.

 

60 yıldır geçimini topraktan sağlıyor

Çocukluğundan bu yana, yaklaşık 60 yıldır topraktan geçimini sağladığını belirten Güney, fidelerin dikiminden çapasına ve hasadına kadar üretimin her aşamasında yer alıyor. 10 yıl önce geçirdiği ağır ameliyatın ardından doktorunun "hareket et" tavsiyesine uyarak tarlalara döndüğünü ifade eden kadın, evdeki durgunluğun kendisine iyi gelmediğini dile getiriyor.

 

Eşinin de kalp ameliyatı geçirmesi nedeniyle çalışamadığını, dört çocuğunu büyütüp evlendirdiklerini anlatan Güney, "İş başa düştü. Zor oluyor ama ekmek parası için çalışmak zorundayım. Özellikle hasat döneminde çok zorlanıyorum. Ameliyattan sonra altı ay dinlendim, ardından günlük yevmiye ile tarlalara geri döndüm. Oturunca belim ve boynum daha çok ağrıyor, tarlada hareket ettikçe kendimi daha iyi hissediyorum" diye konuştu.

 

Geçim mücadelesini ve toprağa olan bağlılığını ilerleyen yaşına rağmen sürdüren emektar işçi, tarladaki çalışma disipliniyle hem çevredekilerin takdirini topluyor hem de genç işçilere örnek oluyor.

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