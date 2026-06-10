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Dünya Kaçak yerleşim yerinde silahlı saldırı! 3’ü kadın 12 kişi öldürüldü
Dünya

Kaçak yerleşim yerinde silahlı saldırı! 3’ü kadın 12 kişi öldürüldü

Yeniakit Publisher
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Kaçak yerleşim yerinde silahlı saldırı! 3’ü kadın 12 kişi öldürüldü

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 3'ü kadın 12 kişi hayatını kaybetti. Saldırganların olay yerinden kaçtığını belirlendi.

Güney Afrika Cumhuriyeti silahlı saldırının şokunu yaşıyor. Polis Sözcüsü Dimakatso Nevhuhlwi, basına yaptığı açıklamada, Johannesburg'un Cleveland bölgesindeki Jumpers adlı kaçak yerleşim yerinde saldırı düzenlendiğini söyledi.

Nevhuhlwi, saldırıda 3'ü kadın 11 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, yaralı olarak hastaneye kaldırılan 1 erkeğin de daha sonra yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Olayda yaralanan en az 9 kişinin çevredeki sağlık kuruluşlarında tedavi altına alındığını dile getiren Nevhuhlwi, saldırının nedeninin henüz bilinmediğini ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

Nevhuhlwi, ilk belirlemelere göre 10'dan fazla şüphelinin Cleveland'daki bir benzin istasyonu yakınında beyaz bir minibüsten indiğinin tespit edildiğini belirtti.

Şüphelilerin yerleşim yerine iki ayrı noktadan girerek bölge sakinlerine ateş açtığına işaret eden Nevhuhlwi, saldırganların daha sonra aynı araçla olay yerinden kaçtığını kaydetti.

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