Trabzon'un 51 lezzet durağı festival rotasında: Lezzetler rekor kırdı

“Trabzon denince çoğu zaman doğası, yeşili, kültürü ve tarihi ön plana çıkıyor. Ancak şehrimizin son derece iddialı ve zengin bir gastronomi mutfağı da var. Üstelik bu zenginlik ilçeden ilçeye farklılık gösteriyor. Vakfıkebir ekmeğimiz, tenekede yapılan mısır ekmeğimiz, Akçaabat köftemiz, tereyağlarımız ve yöresel peynirlerimiz başta olmak üzere sayısız ürünümüz bulunuyor. Trabzon mutfağının tatlısından çorbasına, ara sıcağından soğuk lezzetlerine kadar uzanan bu geniş yelpaze, şehrimizin gastronomik gücünü ortaya koyuyor. Trabzon, sadece gastronomi turizmi için dahi ziyaret edilebilecek bir şehir. Doğası, tarihi ve kültürel mirasının yanı sıra yalnızca yemek yemek için bile buraya gelinmesini sağlayacak pek çok neden var. Bu kapsamda belirlediğimiz 51 gastronomi noktasının ziyaret edilmesini önemsiyoruz. Gastronomi turizminin şehrimizin ekonomisine ve esnafımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Trabzon dışından gelen ziyaretçilerle birlikte şehirde bir hareketlilik oluşuyor. Yaz aylarında zaten yoğunlaşan yerli ve yabancı turist ilgisi, yeme-içme sektörüne de olumlu yansıyor. Bu canlılık hem işletmelerimizi güçlendiriyor hem de istihdama katkı sağlayarak ekonomik çarkın daha güçlü dönmesine yardımcı oluyor.”