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Ekonomi Bosch Fren'den bin 125 bedelsiz sermaye artırımı: 28.136 bin 683 lira! Yaptığı hareket inanılmaz, planlı hamle
Ekonomi

Bosch Fren'den bin 125 bedelsiz sermaye artırımı: 28.136 bin 683 lira! Yaptığı hareket inanılmaz, planlı hamle

Yeniakit Publisher
2024-01-23 19:27:00 - 2024-01-23 19:27:30
Bosch Fren'den bin 125 bedelsiz sermaye artırımı: 28.136 bin 683 lira! Yaptığı hareket inanılmaz, planlı hamle

Türkiye'nin en büyük şirketlerinden Bosch Fren dikkat çeken bir hamle meydana geldi: 'İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı' yüzde 1125 olmak üzere bedelsiz sermaye artırımı yaptı.

Bosch Fren tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirket 'İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı' yüzde 1125 olmak üzere bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı.

Şirketin 450 milyon lira kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 2 milyon 500 bin TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 28 milyon 136 bin 683 TL (yüzde 1.125,46732 oranında) artırılarak 30 milyon 636 bin 683 TL'ye çıkarılmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Artırıma konu sermaye düzeltmesi olumlu farklarının sermaye hesabına aktarılması ve mali müşavirlik raporu ile tevsik edilmesi ile ilgili olarak gerekli işlemlerin yapılmasına, iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli işlemlerin yapılmasına ve bu bağlamda şirket yönetiminin yetkili kılınmasına" karar verildiği dile getirildi.

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