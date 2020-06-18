Boşanmış dul maaşı nasıl alınır?

Dul olan yani eşinden ayrılmış ya da eşinin vefat etmesiyle nedeniyle dul kalan kadınlara devlet birçok farklı yardım yapmaktadır. Kadınlara yapılan yardımlarda öncül olarak kabul edilen ilk unsur, kadının başında ona bakabilecek birinin olup olmadığı gerçeğidir. Kadının dul kalması her ne sebep dolayısıyla olursa olsun, her şekilde kadına dul maaşı ödenmektedir. Dul maaşını almak için aşağıdaki şartları sağlamanız gerekiyor;

Eşinizin vefat etmiş olması. Tabi resmi nikah şartı aranıyor. Resmi nikahsız olanlara bu maaş ödenmiyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan emekli maaşı almamak, sigortalı bir işte çalışmamak ya da bağkurlu olmamak ( isteğe bağlı hariç)

Yeniden evlenmemek yani maaş süreci boyunca dul halinin devam etmesi,

Dul maaşına başvuran kişinin ortalama gelirinin net asgari ücretin 1/3’ünden az olduğunun tespit edilmesi yani muhtaç sayılması gerekiyor.

Dul maaşı nereden alınır, başvuru nereye yapılır?

Maaş başvurusunu ikametinizin bağlı olduğu Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapabilirsiniz. Başvuruya giderken kimliğinizi yanında bulundurun. Gerekli olan dul maaşı başvuru formu ve diğer evraklar size vakıf tarafından verilecektir.

Dul maaşı hangi şartlarda kesilir?

Aile ve Sosyal Politikalar yani Kaymakamlık tarafından ödenen dul maaşı;

Sigortalı çalışmanız,

Muhtaçlık durumunuzun ortadan kalkması,

Evlenmeniz,

SGK’dan aylık ya da gelir almanız v.s. gibi nedenlerle kesilir.