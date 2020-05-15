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Boşanma aşamasındaki karısını öldürdü

Yeniakit Publisher
2020-05-15 16:58:44 -
Boşanma aşamasındaki karısını öldürdü

AKSARAY (AA) - Aksaray'da bir kişi boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürdü.

Paşacık Mahallesi'ndeki bir apartmanın 3. katında yaşayan Selda Başaran (23) ve eşi Harun Başaran arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Harun Başaran, eşi Selda'yı boğazından bıçakla yaraladı.

Evdeki çocukların durumu polise bildirmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ve polis ekiplerince yapılan kontrolde Selda Başaran'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Başaran'ın cesedi, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Harun Başaran'ın yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Selda ve Harun Başaran'ın, boşanma aşamasında oldukları öğrenildi.

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