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Yerel Boşanma aşamasındaki iki çocuk annesi öldürüldü
Yerel

Boşanma aşamasındaki iki çocuk annesi öldürüldü

Adıyaman'da iki çocuk annesi Canan Işık, mahallede karşılaştığı boşanma aşamasındaki eşi Mahmut Işık tarafından bıçaklanarak hayatına son verildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-17 23:48:51 - 2022-01-17 23:48:51
Boşanma aşamasındaki iki çocuk annesi öldürüldü

Olay, akşam saatlerinde Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Boşanma davaları nedeniyle ayrı yaşadığı öğrenilen 2 çocuk sahibi Işı çifti, İstiklal Caddesi üzerinde karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma sırasında Mahmut Işık, çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında elindeki bıçakla Canan Işık'a saldırdı. Genç kadın aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan eş ise kaçtı. Canan Işık, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Işık, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 2 çocuk annesi kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konulurken, olay sonrası kaçan Mahmut Işık ise polis tarafından yakalanarak, emniyete götürüldü.

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