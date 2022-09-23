Boşanma aşamasındaki eşini rehin almıştı! 24 yıl 2 ay hapis cezası verildi

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Halil İbrahim Gümüşçü, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve sanık avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, bir önceki celse verdiği, sanığın boşanma aşamasındaki eşi Y.D. ve arkadaşı olan müşteki M.Ç'ye karşı "eşini öldürmeye teşebbüs etme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından toplam 22 yıldan 35 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istemli mütalaasını tekrar etti.

Bakanlık avukatı, sanığın mağdurlara karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçu sabit olduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Gümüşçü'nün avukatı da müvekkilinin kendi iradesiyle ateş etmeye devam etmediğini ifade ederek, "Kendisi eşiyle konuşmak istemiştir. Araya giren 3. kişi hakaret etmiştir, bunun üzerine kalça kısmına ateş etmiştir. Müvekkilimin 'haksız tahrik altında eşe karşı kasten yaralamaya teşebbüs' ve 'haksız tahrik altında kasten yaralama' suçundan hüküm kurulması gerekmektedir." dedi.

Söz verilen tutuklu sanık Halil İbrahim Gümüşçü de yaşanan talihsiz olaydan üzüntü ve pişmanlık duyduğunu dile getirdi. Öldürme kastı olmadığını savunan Gümüşçü, "Silahta mermi olmasına rağmen eylemim devam etmemiştir. Bu öldürme kastım olmadığını gösterir. Bir anlık öfkeyle oldu." diye konuştu.

Son sözü sorulan sanık Gümüşçü, tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Gümüşçü'yü mağdur M.Ç'ye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanık Gümüşçü'nün eski eşi Y.D'ye karşı "eşini kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezası veren mahkeme, sanığın "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 5 yıl hapis cezasına mahkum etti.

Mahkeme, mağdur Y.D'nin şikayetini geri çekilmesi nedeniyle "hakaret" suçundan davayı düşürürken, "tehdit" suçundan hüküm kurulmasına yer olmadığına hükmetti.

Üye hakim, karara muhalefet şerhi koyarak, sanığa "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan hüküm kurulması gerektiğini belirtti.

Mahkeme, sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Halil İbrahim Gümüşçü'nün, hakkında uzaklaştırma kararı çıkarılan boşanma aşamasındaki eşi Y.D'ye sinirlenerek öldürmek amacına hazırlıklar yapmaya başladığı anlatılarak, sanığın 15 Nisan'da tabancayla müştekinin iş yerine gittiği belirtiliyor.

Sanık Gümüşçü'nün müştekiyi konuşmak için dışarı çağırdığı, çiftin arasındaki gerginlikten haberdar olan müşteki M.Ç'nin, sanığın geliş amacının arkadaşına zarar vermek olduğunu anlayınca polise haber verdiği aktarılan iddianamede, sanığın tabancayla iki el ateş ederek müşteki M.Ç'yi yaraladığı, sonra müşteki Y.D'ye ateş ettiği kaydediliyor.

İddianamede, müştekiyi depoya götürerek bir saat süreyle cebir ve tehdit kullanarak silah zoruyla alıkoyan sanığın, polisin ikna etmesiyle teslim olduğu anlatılarak, sanığın "eşini tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etme", "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etme", "silahla tehdit", "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "hakaret" suçlarından 32 yıl 3 aydan 61 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.