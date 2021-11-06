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Yerel Boşanan çiftin yakınları dehşet saçtı
Yerel

Boşanan çiftin yakınları dehşet saçtı

Afyonkarahisar'da boşanan çiftin aileleri arasında çıkan kavgada bir kişi, eski dünürlerinin aracına kurşun yağdırdı. Olayda 4 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 21:21:00 -
Boşanan çiftin yakınları dehşet saçtı

Merkeze bağlı Çıkrık beldesinde meydana gelen olayda, boşanan çift arasında çocuk görme olayından kaynaklandığı öne sürülen tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda İsmail K., eski dünürlerinin aracına kurşun yağdırdı.

4 kişi hayatını kaybetti

Otomobil içerisindeki 5 kişi silahlı vuruldu. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hanife ve Mevlüt Mercan ile Hanife ve Şefika Mutlu hayatını kaybederken, Yusuf Mercan ise ağır yaralandı.

Kaçan saldırgan aranıyor

Olayın yaşandığı bölgede güvenlik güçlerinin incelemeleri devam ederken, olaydan sonra kaçan İsmail K.'yı yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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