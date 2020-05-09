Boş yolda kontrolden çıkan PTT aracı aydınlatma direğini devirerek karşı şeride geçti

Sakarya’nın Karasu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamaları sonrasında boş kalan cadde üzerinde sürücüsünün kontrolünden çıkan PTT aracı, refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçerek durabildi.

Kaza, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Ankara Caddesi Dörtyol ışıklar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara Caddesi üzerinden Karasu Kavşağı istikametine doğru seyir halinde olan sürücü ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen PTT’ye bağlı araç, bilinmeyen bir sebepten dolayı sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan araç refüjde bulunan aydınlatma direği ile ağaçlara çarptıktan sonra yolun karşı şeridine geçerek durabildi. Sürücünün yara almadan atlattığı ve refüjde bulunan aydınlatma direği ile ağacın devrildiği kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, yaklaşık 20 gün önce Sakarya şehir merkezinde yine sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu bir günde boş yolda iki PTT aracının çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası şaşkınlık oluşturmuştu.