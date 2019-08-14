Boş tarlaya atılan kurban atıkları kötü kokulara neden oldu Karabük’ün Yenice ilçesinde, Kurban Bayramı’nda kesilen hayvanların çevreye atılan işkembeleri kötü kokulara neden olurken, vatandaşları rahatsız etti.

Karabük’ün Yenice ilçesinde, Kurban Bayramı’nda kesilen hayvanların çevreye atılan işkembeleri kötü kokulara neden olurken, vatandaşları rahatsız etti.

İlçeye bağlı Şirinköy Köyünde kimliği belirsiz kişiler tarafından Kurban Bayramı’nda kesilen büyükbaş hayvanların işkembelerinin boş tarlaya atılması kötü manzaraların ortaya çıkmasına neden oldu. Havaların da sıcak olmasıyla yoğun kötü kokuya maruz bırakan kurban atıkları vatandaşları rahatsız ediyor. Ayrıca köylüler çöp konteynerlerinin dolması ve çöplerin dışarı taşmasına da tepki göstererek yetkililerin çöpleri zamanında toplanmamasından dolayı sıkıntılar yaşadıklarını belirttiler.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.