Boş arazide erkek cesedi bulundu
Gaziantep’te boş bir arazide erkek cesedi bulundu.22 Ağustos 2019 Perşembe 10:08
Gaziantep’te boş bir arazide erkek cesedi bulundu.
Şahinbey ilçesindeki Burç Ormanları arkasındaki GASKİ su deposu yakınlarındaki boş bir arazide erkek cesedi bulundu. Yerde hareketsiz yatan şahsı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler üzerinde kimlik bulunmayan şahsın öldüğünü belirledi. Ceset, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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