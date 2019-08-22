Boş arazide erkek cesedi bulundu Gaziantep’te boş bir arazide erkek cesedi bulundu.

Gaziantep’te boş bir arazide erkek cesedi bulundu.

Şahinbey ilçesindeki Burç Ormanları arkasındaki GASKİ su deposu yakınlarındaki boş bir arazide erkek cesedi bulundu. Yerde hareketsiz yatan şahsı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler üzerinde kimlik bulunmayan şahsın öldüğünü belirledi. Ceset, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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