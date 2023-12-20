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Yerel Boş arazide çıkan tartışma kanlı bitti
Yerel

Boş arazide çıkan tartışma kanlı bitti

Yeniakit Publisher
2023-12-20 08:02:00 -

Çorum’da boş arazide meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi bacağından vurularak yaralandı.

Olay Buhara 27. Sokak üzerinde bulunan boş bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S. ile F.L. tartıştıkları D.K.’yi pompalı tüfek ile bacağından yaralayarak olay yerinden kaçıp uzaklaştılar. Yaralı şekilde olay yerinden ayrılan D.K. ise Bişkek Caddesi üzerindeki ambulans istasyonuna giderek yardım istedi. İstasyondaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralı şahıs tedavi altına alındı.

Silahla yaralama olayını gerçekleştiren şüphelilerden M.S. Çocuk Şube ve Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu suç aleti silahlarla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayın diğer şüphelisi F.L. hakkında yakalama çalışmaları sürüyor.

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