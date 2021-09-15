Borussia Dortmund'dan Ayasofya'lı paylaşım
Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund, Beşiktaş'la oynayacakları maç öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı vidolu paylaşımda Ayasofya'ya yer verildi.
Borussia Dortmund kulübünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Merhaba Beşiktaş" ifadelerini kullanıldı.
Yapılan paylaşımda İstanbul'dan görüntülerin yer aldığı ve Ayasofya'nın öne çıktığı görüldü.
Bundesliga ekibi, çarşamba günü Türkiye saatiyle 19.45'te oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu maçında turnuvaya 3 puanla başlamayı hedefliyor.
Öte yandan, Alman ekibinde Emre Can, Thorgan Hazard, Reyna, Zagadou, Schulz ve Schmelzer, Beşiktaş maçı kadrosuna alınmadı.