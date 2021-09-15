  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dinamo Kiev'le Benfica berabere kaldı
Dow Jones endeksi 290 puanın üzerinde değer kaybetti
CHP'li İBB'ye sert tepki: Yeni güne yapmaya çalışarak değil bozmaya çalışarak başlamışlar
Mamutlar geri dönüyor!
Spor Borussia Dortmund'dan Ayasofya'lı paylaşım
Spor

Borussia Dortmund'dan Ayasofya'lı paylaşım

Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund, Beşiktaş'la oynayacakları maç öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı vidolu paylaşımda Ayasofya'ya yer verildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-15 01:30:00 - 2021-09-15 01:33:43

Borussia Dortmund kulübünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Merhaba Beşiktaş" ifadelerini kullanıldı.

Yapılan paylaşımda İstanbul'dan görüntülerin yer aldığı ve Ayasofya'nın öne çıktığı görüldü.

Bundesliga ekibi, çarşamba günü Türkiye saatiyle 19.45'te oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu maçında turnuvaya 3 puanla başlamayı hedefliyor.
Öte yandan, Alman ekibinde Emre Can, Thorgan Hazard, Reyna, Zagadou, Schulz ve Schmelzer, Beşiktaş maçı kadrosuna alınmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay