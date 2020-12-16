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Spor Borussia Dortmund deplasmanda kazandı
Spor

Borussia Dortmund deplasmanda kazandı

Borussia Dortmund, Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) deplasmanda Werder Bremen'i 2-1 yendi.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 02:47:00 -
Borussia Dortmund deplasmanda kazandı

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 12. haftasında, Wohninvest Weser Stadı'nda Werder Bremen'e konuk oldu.

Sarı-siyahlılar, karşılaşmanın 12. dakikasında Raphael Guerreiro'nun golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole Werder Bremen, 28. dakikada Kevin Möhwald ile cevap verdi ve karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

Çekişmeli geçen ikinci yarıda Borussia Dortmund, 78. dakikada Marco Reus ile bulduğu golle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

İki gün önce Teknik Direktör Lucien Favre'nin yerine 38 yaşındaki Edin Terzic'i getiren sarı-siyahlılar, 3 maç aradan sonra galip geldi. Borussia Dortmund bu galibiyetle puanını 22'ye çıkardı. Werder Bremen ise 11 puanda kaldı.

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