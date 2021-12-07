Borussia Dortmund-Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Beşitaş maçı ne oldu?
Şampiyonlar Ligi C Grubu son maçında Alman ekibi Borussia Dortmund temsilcimiz Beşiktaş'ı konuk etti. Peki, Borussia Dortmund-Beşiktaş maçı kaç kaç sona erdi? Beşiktaş maç sonucu
Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. ve son maçında Beşiktaş deplasmanda Borussia Dortmund ile karşılaştı. Futbolseverler maçın kaç kaç sona erdiğini araştırmaya başladı. Peki, Beşiktaş maçı ne oldu?
Borussia Dortmund-Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Beşitaş maçı ne oldu?
Borussia Dortmund-Beşiktaş maçı TSİ 23.00'de başladı. Maç ev sahibinin 2-0'lık üstünlüğüyle devam ediyor.