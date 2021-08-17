Borussia Dortmund Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Borussia Dortmund Bayern Münih maçı için geri sayım başladı. Futbolseverler maçın ne zaman hangi kanalda yayınlanacağını merak etmekte. Peki, Borussia Dortmund Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Borussia Dortmund Bayern Münih maçı ne zaman ve hangi kanalda? Karşılaşmayı heyecan ile bekleyen futbolseverler maçın detaylarını merak etmekte. İşte merak edilen haberin devamı…
Borussia Dortmund Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Borussia Dortmund Bayern Münih maçı bu akşam saat 21:30'da başlayacak ve beIN Sports HD3'den canlı yayınlanacak.
İlk 11'de kimler var?
Borussia Dortmund: Kobel, Passlack, Akanji, Witsel, Schulz, Dahoud, Bellingham, Reyna, Reus, Moukoko, Haaland.
Bayern Münih: Neuer, Upamecano, Süle, Stanisic, Davies, Kimmich, Goretzka, Müller, Coman, Gnabry, Lewandowski.