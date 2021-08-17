Borussia Dortmund Bayern Münih maç skoru | Borussia Dortmund Bayern Münih kaç kaç?
Bayern Münih ile Borussia Dortmund, Almanya Süper Kupa Final maçı için bugün karşı karşıya geliyor. Maç skorunu heyecan ile takip eden futbolseverler internette maç skorunu sorguluyor. Peki, Borussia Dortmund Bayern Münih kaç kaç?
Borussia Dortmund Bayern Münih maçı Signal Iduna Park'ta oynanacak. Münih maçını Sascha Stegemann yönetecek. Karşılaşmayı heyecan ile bekleyen futbolseverler maç skorunu merak etmekte. İşte merak edilen haberin devamı…
Borussia Dortmund Bayern Münih kaç kaç?
Borussia Dortmund: 0
Bayern Münih: 1
İlk 11'de kimler var?
Borussia Dortmund: Kobel, Passlack, Akanji, Witsel, Schulz, Dahoud, Bellingham, Reyna, Reus, Moukoko, Haaland.
Bayern Münih: Neuer, Upamecano, Süle, Stanisic, Davies, Kimmich, Goretzka, Müller, Coman, Gnabry, Lewandowski.