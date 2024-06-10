Borusan EnBW Enerji’ye EMEA Finance’tan iki ödül birden!

Borusan Holding ve EnBW ortak girişimi Borusan EnBW Enerji, Londra merkezli finans dergisi “EMEA Finance” dergisinin her yıl düzenlediği EMEA Finance Awards’ta iki ödül birden aldı. Ödül töreni ise 5-6 Haziran 2024’te Londra’da gerçekleşti. Borusan EnBW Enerji, Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi’ndeki “En Başarılı Sendikasyon Kredisi” ve “En Başarılı Refinansman” ödüllerini kazandı. Bu ödülü; Akbank, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, FMO - Hollanda Girişimci Kalkınma Bankası, Garanti BBVA, ICBC Türkiye, İş Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ve Yapı Kredi ile geçtiğimiz yıl imzaladığı 600 milyon dolar finansman ile aldı. Şirket, bu kaynağı yenilenebilir enerji yatırımları ve yeni iş alanları oluşturmak için kullanacak. Borusan EnBW Enerji, bu alandaki başarısını daha önce de bir ödülle kanıtlamış ve 2023 Türkiye Bonds, Loans & ESG Capital Markets CEE, CIS & Türkiye Ödülleri kapsamında “Yılın Enerji Finansmanı Anlaşması” ödülünü kazanmıştı.

Her yıl, uluslararası alanda gerçekleşen ilerlemeleri izleyen ve finansal sektördeki başarıları raporlayan EMEA Finance tarafından düzenlenen Başarı Ödülleri, en iyi uygulamaları vurgulamak, inovasyonu desteklemek ve EMEA bölgesindeki finans sektöründe sağlıklı rekabeti teşvik etmek açısından önemli bir rol oynuyor.

Aldıkları ödüllerle ilgili konuşan Borusan EnBW Enerji Genel Müdürü Enis Amasyalı, “Borusan EnBW Enerji olarak, tamamı yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşan portföyümüzle, Türkiye'nin yeşil enerji dönüşümünde öncü rol oynuyoruz. Bugünümüz ve geleceğimiz için, doğal ve sosyal çevreyle uyum içinde, yerli, temiz ve yenilenebilir enerji üretiyoruz. Yenilenebilir enerji yatırımlarımızı hızlandırmak için geçen sene 600 milyon dolarlık bir finansman anlaşması imzaladık. Kazandığımız bu iki ödül, şirketimizin yenilenebilir enerji odaklı yatırım stratejisi ile sürdürülebilirlikteki öncü rolünü de vurguluyor. Aynı zamanda yeniden finansman anlaşmalarını değerlendirmedeki başarımızın da takdir edildiğini gösteriyor. Gelecek nesillerimiz için yenilenebilir enerjiye ve yeşil iş alanlarına yatırımlarımıza devam edeceğiz” dedi.



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Kazanılan ödüllerle ilgili konuşan Borusan EnBW Enerji Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Murat Gördeslioğlu ise “2023 yılında enerji sektörünün en başarılı finansman süreçlerinden birini yürüttük. Tüm emeği geçen paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Alanının en prestijli finansman ödüllerinden birine layık görülmekten gurur duyuyoruz. Sürdürülebilir yatırımlarla Türkiye’nin enerji bağımsızlığına katkıda bulunurken ülkemizi daha temiz ve yeşil bir enerji altyapısıyla buluşturma hedefindeyiz” dedi.