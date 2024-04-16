Borusan EnBW Enerji yeşil enerji projelerinde yatırım üstüne yatırım yapıyor!

Borusan Grup şirketlerinden Borusan EnBW Enerji yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Borusan EnBW Enerji ve Nordex Grubu, Pelit Rüzgar Enerjisi Santrali için 80 MW kapasiteli, 108 metre hub yüksekliğine sahip 14 adet N163/5.X türbini ve 36 MW Balabanlı Rüzgar Enerji Santrali 2. Kapasite Artışı için 6 adet N163/5.X türbininin teslimat, kurulumu ile bakımı için sözleşme imzaladı. Bu iki proje, yıllık yaklaşık 247.000 ton karbon salımı azaltımı yapacak ve 169.000 hanenin elektrik enerjisi ihtiyacını sürdürülebilir kaynaklardan karşılayacak.

Yapılan iş birliği kapsamında, öncelikle Tekirdağ’da yer alan mevcut 61,4 MW kurulu gücündeki Balabanlı Rüzgar Enerji Santrali’nin 36 MW’lık 2. Kapasite Artışı için 6 adet N163/5.X türbininin teslimatı ve kurulumu gerçekleştirilecek. Ardından, Sivas’ta yer alan, Pelit Rüzgar Enerji Santrali Projesi için 14 adet N163/5.X türbininin teslimatı ve kurulumu yapılacak. Pelit RES için türbin kanatlarında buz oluşumunu azaltmak amacıyla “Gelişmiş Buzlanmayı Önleme Sistemi” kullanılacak. Türbinlerin teslimat ve kurulumunun Mart 2025’te başlaması ve santralin 2025’in 3. çeyreğinde devreye girmesi planlanıyor. Sözleşme, türbinlerin 10 yıllık Premium Bakım hizmetini de kapsıyor.

Borusan EnBW Enerji Genel Müdürü Enis Amasyalı “Borusan EnBW Enerji olarak, tamamı yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşan portföyümüzle ülkemizin yeşil enerji dönüşümünde etkin rol alıyor, bugün ve gelecek için doğal ve sosyal çevreyle ahenk içinde yerli, temiz ve yenilenebilir enerji üretiyoruz. Bu kapsamda Nordex Grubu ile yaptığımız iş birliği ile bizim için çok değerli toplam 116 MW kapasiteli Balabanlı 2. Kapasite Artışı ve Pelit RES projelerimizle yenilenebilir enerji kaynaklı olan kurulu gücümüzü, tamamlamakta olduğumuz 94 MW’lık hibrit güneş santrali yatırımımızla da birlikte, 934 MW’a artıracak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu yatırımlarımızın tutarı yaklaşık toplam 200 milyon ABD doları olacaktır. Bu rüzgar projelerimiz, yalnızca Nordex Grubu ile olan iş birliğimizi vurgulamakla kalmıyor, aynı zamanda iklim krizi mücadele ve gelecek nesiller için daha yaşanabilir bir geleceği inşa etme yolundaki kararlılığımızı da gösteriyor."dedi.



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Borusan EnBW Enerji Enerji Santralleri Genel Müdür Yardımcısı Evren Aktaş ise “Balabanlı Projemiz 2024 yılının 4. çeyreğinde, Pelit Projemiz ise 2025 yılı 3. çeyreğinde devreye girmiş olacak. Bu projelerimizde Türkiye’de çok geniş kurulum tecrübesi ve güçlü bir bakım ekibi olan Nordex ile anlaştığımız için mutluyuz. Nordex’in projelerimizin ihtiyaçlarıyla uyumlu çözümleri, ekiplerinin sergilediği müşteri odaklı yaklaşım bu birlikteliğin ortaya çıkmasını sağladı. Projelerin hayata geçirilmesi aşamasında da aynı güçlü işbirliğinin devam edeceğine inanıyoruz”dedi.

Nordex Türkiye ve Ortadoğu Genel Müdürü Ender Özatay Borusan EnBW Enerji ile yaptıkları anlaşmadan ötürü heyecan duyduklarını belirtirken “Toplam 116 MW'lık 20 türbinden oluşacak iki projenin bir parçası olmaktan onur duyuyoruz. 2017 yılından bu yana pazar lideri olan Nordex Grubu olarak Türkiye'nin rüzgar kurulu gücünde önde gelen yatırımcılarından Borusan EnBW Enerji ile ortaklık yapmaktan gurur duyuyoruz" dedi.