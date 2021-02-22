Börülce yemeği nasıl yapılır? Zeytinyağlı börülce
Börülce tarifi | Sağlık için son derece faydalı gıdalar arasında yer alan börülceyi doğru bir tarifle pişirdiğinizde damaklarınız şenlenecektir. Peki, zeytinyağlı börülce nasıl yapılıyor? Zeytinyağlı börülce tarifi | Kolay börülce tarifi
Zeytinyağlı börülce tarifi | ‘Bugün ne pişirsem?’ sorusuna cevap arıyorsanız; menünüze zeytinyağlı börülceyi eklemelisiniz.
Börülce yemeği tarifi
Malzemeler:
- 1 su bardağı kuru börülce
- 1 adet soğan
- 1 adet havuç
- 1 adet yeşil biber
- 1 yemek kaşığı salça
- Sıcak su
- Tuz
Zeytinyağlı börülce nasıl yapılır?
Bir gece önceden börülceyi suya koyun. Ertesi gün suyu süzüp börülceyi yıkayın. Bir tencereye su ve börülce alıp haşlamaya bırakın.
15-20 dakika sonra ocağın altını kapatın.
Soğanı yemekli doğrayın. Havuçları ve biberi ise küp küp doğrayın.
Bir tencereye zeytinyağını alın ve soğanı kavurun.
Ardından tencereye biberi ve havucu ekleyin.
Salçayı da tencereye koyup kavurmaya devam edin.
Haşladığınız börülceyi, tuzu ve 4-5 bardak sıcak suyu tencereye ekleyin.
Ocağın altını kısın ve börülce yumuşayana kadar yemeğinizi pişirin.
Börülceyi taze yeşilliklerle süsleyip servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.