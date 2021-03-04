Börülce salatası nasıl yapılır? Farklı salata tarifleri
Börülce salatası tam ölçülü tarif | Sofralarınızı farklı bir salata ile lezzetlendirmek istiyorsanız; börülce salatasını mutlaka denemelisiniz. Börülce hem sağlık açısından faydalı hem de son derece lezzetli bir bakliyattır. Peki, kuru börülce salatası nasıl yapılıyor?
Börülce salatasını hem akşam yemekleri için hem de ikram sofralarınız için hazırlayabilirsiniz. Günlerde, özel günlerde makarna salatasının iyi bir alternatifi olan börülce salatası sağlık için de yararlıdır.
Börülce salatası tarifi
Malzemeler:
- 250 gram haşlanmış börülce
- 4-5 sap taze soğan
- Yarım demet maydanoz
- 4-5 sap dereotu
- 4-5 sap taze nane
- Kapya biber
- 4-5 adet kornişon turşu
- 1 çay bardağı haşlanmış mısır
- Yeşil zeytin
- Siyah zeytin
- Yarım limon suyu
- Zeytinyağı
- Nar ekşisi
- Tuz
- Sumak
Börülce salatası nasıl yapılır?
Börülceleri akşamdan suya koyup sabah suyunu değiştirip haşlamanız gerekiyor.
Tüm malzemeleri arzu ettiğiniz boyutlarda doğrayın.
Zeytinleri kendiniz dilimleyeceğiniz gibi dilim zeytinlerden de kullanabilirsiniz.
Tüm malzemeyi geniş bir kaşede karıştırın.
Arzu ederseniz salatayı lor peyniri ve ceviz taneleriyle süsleyebilirsiniz.
Afiyet olsun.