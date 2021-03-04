  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Börülce salatası nasıl yapılır? Farklı salata tarifleri
Kadın - Aile

Börülce salatası nasıl yapılır? Farklı salata tarifleri

Börülce salatası tam ölçülü tarif | Sofralarınızı farklı bir salata ile lezzetlendirmek istiyorsanız; börülce salatasını mutlaka denemelisiniz. Börülce hem sağlık açısından faydalı hem de son derece lezzetli bir bakliyattır. Peki, kuru börülce salatası nasıl yapılıyor?

Yeniakit Publisher
2021-03-04 16:00:00 -
Börülce salatası nasıl yapılır? Farklı salata tarifleri

Börülce salatasını hem akşam yemekleri için hem de ikram sofralarınız için hazırlayabilirsiniz. Günlerde, özel günlerde makarna salatasının iyi bir alternatifi olan börülce salatası sağlık için de yararlıdır.

Börülce salatası tarifi

Malzemeler:

  • 250 gram haşlanmış börülce
  • 4-5 sap taze soğan
  • Yarım demet maydanoz
  • 4-5 sap dereotu
  • 4-5 sap taze nane
  • Kapya biber
  • 4-5 adet kornişon turşu
  • 1 çay bardağı haşlanmış mısır
  • Yeşil zeytin
  • Siyah zeytin
  • Yarım limon suyu
  • Zeytinyağı
  • Nar ekşisi
  • Tuz
  • Sumak

Börülce salatası nasıl yapılır?

Börülceleri akşamdan suya koyup sabah suyunu değiştirip haşlamanız gerekiyor.

Tüm malzemeleri arzu ettiğiniz boyutlarda doğrayın.

Zeytinleri kendiniz dilimleyeceğiniz gibi dilim zeytinlerden de kullanabilirsiniz.

Tüm malzemeyi geniş bir kaşede karıştırın.

Arzu ederseniz salatayı lor peyniri ve ceviz taneleriyle süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Börülce yemeği nasıl yapılır? Zeytinyağlı börülce
Börülce yemeği nasıl yapılır? Zeytinyağlı börülce

Kadın - Aile

Börülce yemeği nasıl yapılır? Zeytinyağlı börülce

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Alman uzmanın Türkiye sözleri sonrası Yunan tutuştu!
Gündem

Alman uzmanın Türkiye sözleri sonrası Yunan tutuştu!

Alman Uluslararası ve Güvenlik İşleri Enstitüsü'ne (SWP) bağlı Uygulamalı Türkiye Araştırmaları Merkezi'nin (CATS) başkanlığını yapan Günter..
ABD değil! İşte dünyada en çok milyardere sahip ülke
Ekonomi

ABD değil! İşte dünyada en çok milyardere sahip ülke

Hurun Report tarafından yayınlanan 2021 Zenginler Listesi'nde bir önceki yıla göre, Çin’den listeye 259 milyarder daha eklenmesi ile Çin bin..
Mete Yarar’dan flaş S-400 açıklaması! ‘Çok sayıda fırsat vardı’
Dünya

Mete Yarar’dan flaş S-400 açıklaması! ‘Çok sayıda fırsat vardı’

ABD ile yaşanan S-400 gerilimiyle ilgili konuşan Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, 'ABD geçmişte olduğu gibi 2016'da da silah ambargosu uyguladı. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay