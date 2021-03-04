Börülce salatası nasıl yapılır? Farklı salata tarifleri

Börülce salatasını hem akşam yemekleri için hem de ikram sofralarınız için hazırlayabilirsiniz. Günlerde, özel günlerde makarna salatasının iyi bir alternatifi olan börülce salatası sağlık için de yararlıdır.

Börülce salatası tarifi

Malzemeler:

250 gram haşlanmış börülce

4-5 sap taze soğan

Yarım demet maydanoz

4-5 sap dereotu

4-5 sap taze nane

Kapya biber

4-5 adet kornişon turşu

1 çay bardağı haşlanmış mısır

Yeşil zeytin

Siyah zeytin

Yarım limon suyu

Zeytinyağı

Nar ekşisi

Tuz

Sumak

Börülce salatası nasıl yapılır?

Börülceleri akşamdan suya koyup sabah suyunu değiştirip haşlamanız gerekiyor.

Tüm malzemeleri arzu ettiğiniz boyutlarda doğrayın.

Zeytinleri kendiniz dilimleyeceğiniz gibi dilim zeytinlerden de kullanabilirsiniz.

Tüm malzemeyi geniş bir kaşede karıştırın.

Arzu ederseniz salatayı lor peyniri ve ceviz taneleriyle süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.