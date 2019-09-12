Börülce salatası nasıl yapılır? Börülce salatasının kalorisi nedir? Hem lezzetli hem de farklı bir tarif arıyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, merak ettiğiniz "Börülce salatası nasıl yapılır?" sorusunun yanıtı. Peki, börülce salatasının kalorisi nedir?

Hem lezzetli hem de farklı bir tarif arıyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, merak ettiğiniz "Börülce salatası nasıl yapılır?" sorusunun yanıtı. Peki, börülce salatasının kalorisi nedir? Sofralarınızı farklı bir salata ile süslemek istiyorsanız mutlaka börülce salatasını denemelisiniz. İşte, börülce salatası tarifi... Börülce salatası nasıl yapılır? Malzemeler: 250 gram kuru börülce

4 adet taze soğan

Yarım demet maydanoz

Yarım demet dereotu

1 adet kırmızı biber

3-4 adet kornişon

1 adet portakalın suyu

Zeytinyağı

Tuz

Sumak Bu leziz salatayı hazırlamak için börülceyi geceden suya koymalısınız. En az 8 saatin sonunda börülceyi haşlayın. Börülce haşlandıktan sonra ılınmasını bekleyin. Ardından tüm salata malzemelerini doğrayın. Salata malzemelerini bir kaseye alın. Küçük bir kavanozun içerisine zeytinyağı, portakal suyu, tuz ve sumak ekleyip çalkalayın. Hazırladığınız sosu salata malzemelerinin içerisine ekleyin ve güzelce karıştırın. Servis aşamasında salatanıza nar ya da ceviz taneleri ilave edebilirsiniz. Afiyet olsun. Börülce salatasının kalorisi nedir? Börülce salatasını ölçülü tüketmek şartıyla diyet listenize gönül rahatlığıyla ilave edebilirsiniz. 1 yemek kaşığı börülce salatası 20 kaloridir. 1 büyük kase börülce salatasının kalorisi ise 297'dir.

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