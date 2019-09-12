0553 313 94 23

Börülce salatası nasıl yapılır? Börülce salatasının kalorisi nedir?

Hem lezzetli hem de farklı bir tarif arıyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, merak ettiğiniz "Börülce salatası nasıl yapılır?" sorusunun yanıtı. Peki, börülce salatasının kalorisi nedir?

12 Eylül 2019 Perşembe 11:17
Börülce salatası nasıl yapılır? Börülce salatasının kalorisi nedir?

Hem lezzetli hem de farklı bir tarif arıyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, merak ettiğiniz "Börülce salatası nasıl yapılır?" sorusunun yanıtı. Peki, börülce salatasının kalorisi nedir?

Sofralarınızı farklı bir salata ile süslemek istiyorsanız mutlaka börülce salatasını denemelisiniz. İşte, börülce salatası tarifi...

Börülce salatası nasıl yapılır?

Malzemeler:

  • 250 gram kuru börülce
  • 4 adet taze soğan
  • Yarım demet maydanoz
  • Yarım demet dereotu
  • 1 adet kırmızı biber
  • 3-4 adet kornişon
  • 1 adet portakalın suyu
  • Zeytinyağı
  • Tuz
  • Sumak 

Bu leziz salatayı hazırlamak için börülceyi geceden suya koymalısınız.

En az 8 saatin sonunda börülceyi haşlayın.

Börülce haşlandıktan sonra ılınmasını bekleyin.

Ardından tüm salata malzemelerini doğrayın.

Salata malzemelerini bir kaseye alın.

Küçük bir kavanozun içerisine zeytinyağı, portakal suyu, tuz ve sumak ekleyip çalkalayın.

Hazırladığınız sosu salata malzemelerinin içerisine ekleyin ve güzelce karıştırın.

Servis aşamasında salatanıza nar ya da ceviz taneleri ilave edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Börülce salatasının kalorisi nedir?

Börülce salatasını ölçülü tüketmek şartıyla diyet listenize gönül rahatlığıyla ilave edebilirsiniz. 1 yemek kaşığı börülce salatası 20 kaloridir. 1 büyük kase börülce salatasının kalorisi ise 297'dir.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 11:17
  1. Börülce salatası nasıl yapılır?
  2. Börülce salatasının kalorisi nedir?
  3. börülce
  4. kuru börülce salatası nasıl yapılır
  5. kuru börülce salatası tarifi
  6. Yemek Tarifi
  7. kalori hesabı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Turkcell temettü ödemesini tek seferde yapmayı önerdi
    1. Turkcell temettü ödemesini tek seferde..
    2. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "81..
    3. Altay, galibiyete odaklandı
    4. Ahlat’ta yabancı uyruklu kaçak..
    5. Bakan Kurum: "Kaçak yapılaşmaya hiçbir..
    6. SOCAR Türkiye’de üst düzey atama
    7. Endonezya'nın ilham figürü: Baharuddin..
    8. Girne patlama sonrası görüntülendi
    9. Başkan Soyer’den sinema sektörüne iki..
    10. "Institut du Bosphore 10. Yıllık..
    11. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "81..
    12. Galatasaray HDI Sigorta'da hazırlıklar..
    13. Didim’de 41 düzensiz göçmen yakalandı
    14. Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak..
    15. İŞKUR öğretmen alımı 2019! İşte,..
    16. Genç cimnastikçilerin hedefi 2020 Tokyo
    17. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 6,7..
    18. Gazeteci Ahmet Hakan'ın eski şoförünün..
    19. Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi..
    20. ’Kazandıran’ kampanya
    21. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat..
    22. Boğaziçi Film Festivali'ne doğru
    23. Siirt’te ağaçtan düşen şahıs yaralandı
    24. GRAFİKLİ - Netanyahu’nun Batı..
    25. Halk ekmeğe zam mı geldi? İstanbul’da..
    26. İdlib’deki yıkım görüntülendi
    27. Başkan Kavuş: “Meram’ı makamdan değil,..
    28. Türk ve İngiliz savunma sanayii..
    29. Ekrem İmamoğlu cephesinden Muharrem..
    30. Balıkesir'de hastanedeki hastaların..
    AK Partili isimden Selahattin Demirtaş açıklaması: Tahliyesi iyi oldu
    AK Partili isimden Selahattin Demirtaş açıklaması: Tahliyesi iyi oldu
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı