Borsayı bu noktalardan takip edin!

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Cuma gecesi yaptığı açıklama ile Türkiye’nin kredi notunu B3 olarak teyit ederken not görünümünü ise durağandan pozitife yükseltti. Görünümün pozitife yükseltilmesinin ana nedeni olarak para politikasındaki değişim gösterildi. Böylece Moody’s’in Türkiye’ye verdiği kredi notu yatırım yapılabilir seviyenin 6 kademe altında kalmaya devam etti.

Ünlü Co değerlendirmesine göre; Görünümün pozitife yükseltilmesi ise orta vadede kredi notunda yukarı yönlü bir revizyon olabileceği anlamına geliyor. Bu durum temel açıdan şimdilik çok farklı bir tabloya işaret etmiyor gibi görünse de Türkiye’ye yönelik bakış açısının iyileşmeye devam ettiğini yansıtması bakımından önemli.

Ilımlı seyir göstermişti

S&P’nin Aralık ayı başında Türkiye’nin kredi notu görünümünü yukarı yönlü revize etmesi TL’nin daha ılımlı bir eğilim sergilemesini sağlamıştı. Moody’s de benzer bir adım atmış olsa da kredi notunun S&P’ye kıyasla bir kademe altta kalmaya devam ettiğini düşünürsek TL’nin bu kez benzer bir tepki verip vermeyeceğini takip edeceğiz. Yurt içinde bu hafta piyasalara yön verebilecek önemde bir gündem maddesi bulunmazken TCMB’nin Cuma günü açıklayacağı piyasa katılımcıları anketi bir adım öne çıkıyor.

Seyir noktalarına dikkat!

Moody’s’e ilişkin beklentilerin yatırımcıları bankacılık sektörüne yönlendirmesi XBANK’ın haftayı %14’ün üzerinde kazanımla noktalamasını sağlarken BIST-100 endeksinin ise %4,7 değer kazandığını gördük. Son dönemde Borsa İstanbul açısından itici bir güç olarak çalışan bankacılık endeksinin Moody’s’in açıklamasının ardından nasıl bir performans sergileyeceği ise kısa vadeli görünümü belirleyecektir. Teknik açıdan ise 7900’ün üzerinde kapanış yapılması iyimser bir sinyal verse de bir sonraki direnç olan 8000 puanın aşılıp aşılamayacağını yakından takip edeceğiz.