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Ekonomi Borsalarda 595 bin ton fındık işlem gördü
Ekonomi

Borsalarda 595 bin ton fındık işlem gördü

Ticaret borsalarında Ağustos 2020-Haziran 2021 döneminde işlem gören fındık miktarı 595 bin tonu aştı.

Yeniakit Publisher
2021-08-05 21:18:00 -
Borsalarda 595 bin ton fındık işlem gördü

Giresun Ticaret Borsasından yapılan yazılı açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında, söz konusu dönemde gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi. Buna göre, Ağustos 2020-Haziran 2021 döneminde borsalarda toplam 595 bin 787 ton fındık satıldı. En fazla işlem 125 bin 823 tonla Ordu’da gerçekleştirildi, bu kenti 106 bin 612 tonla Sakarya, 90 bin 190 tonla Düzce/Bolu ve 76 bin 328 tonla Giresun izledi.

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