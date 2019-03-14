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Borsadaki enerji şirketlerinin aktif büyüklüğü 52 milyar liraya ulaştı

Borsa İstanbul'da işlem gören 7 enerji firmasının aktif büyüklüğü, geçen yılın sonunda 52 milyar liraya çıktı- Borsada işlem gören enerji şirketlerinin net satışları 2018'de 29 milyar liraya ulaştı

14 Mart 2019 Perşembe 11:32
Borsadaki enerji şirketlerinin aktif büyüklüğü 52 milyar liraya ulaştı

İSTANBUL (AA) - ERHAN CİHAN ÜNAL - Borsa İstanbul'da işlem gören 7 enerji firmasının aktif büyüklüğü, 2018 yıl sonunda 52 milyar liraya ulaştı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, borsada işlem gören 7 enerji firmasının aktif büyüklüğü 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 27,1 arttı. Buna göre, Ak Enerji, Aksu Enerji, Ayen Enerji, Bomonti Elektrik, Enerjisa Enerji, Odaş Elektrik ve Zorlu Enerji'nin aktif büyüklüğü geçen yıl sonunda 51 milyar 849 milyon 36 bin 797 liraya yükseldi.

2017'de sektördeki söz konusu 7 firmanın toplam aktif büyüklüğü 40 milyar 796 milyon 938 bin 732 lira düzeyindeydi.

Bu dönemde Enerjisa Enerji'nin aktifleri yüzde 24,42 artışla 23 milyar 125 milyon 41 bin liraya çıkarken, Zorlu Enerji'nin aktifleri yüzde 41,55 yükselişle 17 milyar 163 milyon 860 bine yükseldi. Ak Enerji'nin aktifleri ise yüzde 2,97 azalarak 5 milyar 704 milyon 568 bin 702 lira düzeyinde gerçekleşti.


- Net satışlar yüzde 43 arttı


Söz konusu dönemde firmaların tamamı satışlarını önceki yıla göre artırdı. Şirketlerin net satışları bu dönemde 20 milyar 286 milyon 508 bin 390 liradan yüzde 42,8 artışla 28 milyar 970 milyon 101 bin 923 liraya ulaştı.

Bu dönemde en fazla satışı 18 milyar 346 milyon 787 bin lira ile Enerjisa Enerji gerçekleştirirken, bu şirketi 6 milyar 729 milyon 806 bin lira ile Zorlu Enerji, 2 milyar 215 milyon 717 bin 988 lira ile Ak Enerji izledi.

Aynı dönemde net satışlarını oransal olarak en çok artıran şirket yüzde 147,7 artışla Bomonti Elektrik olurken, onu yüzde 63,4 yükselişle Ayen Enerji ve yüzde 49,3 artışla Aksu Enerji izledi.


- İki şirket kâr, beş şirket zarar etti


Bu dönemde enerji firmalarının hepsi satışlarını artırmasına karşın, bu başarıları kârlarına yansıtamadılar. Enerjisa Enerji ve Zorlu Enerji 2018'de önceki yıla kıyasla karlarını azaltmalarına karşın kâr etmeyi başaran şirket oldular.

2017'de 988 milyon 9 bin lira kâr eden Enerjisa Enerji'nin 2018'de kârı yüzde 24,32 azalarak 747 milyon 697 bin liraya geriledi. Aynı dönemde Zorlu Enerji'nin ise karını yüzde 1,54 azalışla 34 milyon 548 bin liraya düştü.

Söz konusu dönemde 1 milyar 556 milyon 396 bin 550 lira zarar eden Ak Enerji en fazla zarar eden şirket olurken, onu 251 milyon 539 bin 855 lira zarar ile Odaş Elektrik, 49 milyon 669 bin 939 lira zarar eden Ayen Enerji izledi.


- Öz kaynaklarını yüzde 11 artırdılar


Bu dönemde söz konusu şirketlerden 4'ünün öz kaynakları artarken 3'ünün ise öz kaynakları azaldı. Tüm şirketlerin 2017'de 9 milyar 542 milyon 632 bin 48 lira olan toplam öz kaynağı 2018'de yüzde 11 artışla 10 milyar 565 milyon 575 bin 340 bin liraya ulaştı. Aynı dönemde öz kaynağını yüzde 224,44 artıran Odaş Elektrik ilk sırada yer alırken, onu yüzde 118,95'lik artışla Zorlu Enerji, yüzde 30,09'luk yükselişle Ayen Enerji izledi.

Öz kaynakları en fazla azalan şirket yüzde eksi 75,35 ile Ak Enerji olurken onu yüzde eksi 31,95 ile Bomonti Elektrik, yüzde eksi 12,65 ile Aksu Enerji izledi.


Borsa İstanbul'da işlem gören enerji şirketlerinin 2017 ve 2018 yıl sonları verileri:

EnerjiSatışlar20182017değişim
Ak Enerji2.215.717.9881.855.097.83119,44
Aksu Enerji9.471.4746.344.78449,28
Ayen Enerji778.191.877476.400.78663,35
Odaş Elektrik886.644.697614.529.92744,28
Zorlu Enerji6.729.806.0004.987.911.00034,92
EnerjisaEnerji18.346.787.00012.344.818.00048,62
BomontiElektrik3.482.8871.406.062147,71
Toplam28.970.101.92320.286.508.39042,80
Özkaynaklar20182017değişim
Ak Enerji460.564.9931.868.433.136-75,35
Aksu Enerji20.940.49323.973.013-12,65
Ayen Enerji479.652.307368.719.95930,09
Odaş Elektrik828.988.284255.514.392224,44
Zorlu Enerji2.462.191.0001.124.539.000118,95
EnerjisaEnerji6.298.915.0005.880.403.0007,12
BomontiElektrik14.323.26321.049.548-31,95
Toplam10.565.575.3409.542.632.04811
Kar20182017değişim
Ak Enerji-1.556.396.550-507.197.153-206,86
Aksu Enerji-7.304.435-9.042.95919,23
Ayen Enerji-49.669.93935.085.883-241,57
Odaş Elektrik-251.539.85599.745.057-352,18
Zorlu Enerji34.548.00035.087.000-1,54
EnerjisaEnerji747.697.000988.009.000-24,32
BomontiElektrik-6.754.540-7.360.6518,23
Aktifler 20182017değişim
Ak Enerji5.704.568.7025.879.213.602-2,97
Aksu Enerji62.541.02064.130.490-2,48
Ayen Enerji2.668.036.7312.313.155.10915,34
Odaş Elektrik3.076.063.1541.780.347.82872,78
Zorlu Enerji17.163.860.00012.125.603.00041,55
EnerjisaEnerji23.125.041.00018.585.978.00024,42
BomontiElektrik48.926.19048.510.7030,86
Toplam51.849.036.79740.796.938.73227,09

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 11:32
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