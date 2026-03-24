  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Borsada sert düşüş!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Borsa İstanbul haftanın ikinci işlem gününde küresel gerilimlerin gölgesinde sert bir kayıp yaşadı. BIST 100 endeksi günü yüzde 1,81 değer kaybıyla 12.930 puandan tamamlarken bankacılık ve holding hisselerindeki düşüş dikkat çekti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,81 değer kaybederek 12.930,16 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 238,00 puan azalırken toplam işlem hacmi 140,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,43, holding endeksi yüzde 1,83 değer kaybetti.

 

Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 1,33 ile bilişim, en çok değer kaybeden ise yüzde 4,77 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'daki gerilimlere ilişkin taraflardan gelen çelişkili mesajların etkisiyle karışık bir seyir izlerken Borsa İstanbul'da BIST 100 günü negatif bir seyirle tamamladı.

 

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün İran ile "verimli" görüşmeler gerçekleştirildiğini ve iki ülkenin de "anlaşma yapmak istediğini" belirtmesi, bölgede tansiyonun düşebileceğine dair beklentilerle piyasaları desteklemişti. Buna karşın İran tarafının yaptırımlar kaldırılana kadar saldırıların süreceğine yönelik söylemleri risk algısının yeniden yükselmesine neden oldu.

İran'ın yakın coğrafyadaki ülkeleri hedef alması ve ABD deniz kuvvetlerinin bölgede yoğunlaştığına yönelik haber akışı, piyasalarda yakın zamanda yeni bir saldırı dalgası ihtimaline yönelik endişeleri artırdı.

 

Yurt içinde açıklanan verilere göre Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), martta 16,9 puan azalarak 159,1 seviyesine inerken mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), aynı döneme göre 4,1 puan azalarak 100'e geriledi.

Analistler, yarın yurt içinde işsizlik oranı, Hanehalkı Beklenti Anketi, Sektörel Enflasyon Beklentileri ve uluslararası yatırım pozisyonunun, yurt dışında ise İngiltere'de enflasyon, ABD'de cari işlemler dengesi ve Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.800 ve 12.700 puanın destek, 13.000 ve 13.100 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Dünya

Ekonomi

Dünya

Ekonomi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23