Borsada şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|6.141
|-0,16
|BIST ANKARA
|2.202
|-0,28
|BIST ANTALYA
|2.072
|-0,07
|BIST BALIKESİR
|1.828
|-0,09
|BIST BURSA
|3.513
|0,49
|BIST DENIZLI
|2.796
|-0,62
|BIST ISTANBUL
|1.433
|0,78
|BIST IZMIR
|3.121
|-0,20
|BIST KAYSERI
|8.041
|0,05
|BIST KOCAELI
|3.319
|1,95
|BIST KONYA
|3.671
|6,81
|BIST TEKIRDAĞ
|9.151
|-0,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)