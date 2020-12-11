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Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-12-11 18:46:52 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA6.141-0,16
BIST ANKARA2.202-0,28
BIST ANTALYA2.072-0,07
BIST BALIKESİR1.828-0,09
BIST BURSA3.5130,49
BIST DENIZLI2.796-0,62
BIST ISTANBUL1.4330,78
BIST IZMIR3.121-0,20
BIST KAYSERI8.0410,05
BIST KOCAELI3.3191,95
BIST KONYA3.6716,81
BIST TEKIRDAĞ9.151-0,32

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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