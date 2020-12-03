Borsada şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.274
|-0,75
|BIST ANKARA
|2.193
|-0,16
|BIST ANTALYA
|2.065
|2,33
|BIST BALIKESİR
|1.823
|2,15
|BIST BURSA
|3.485
|-0,44
|BIST DENIZLI
|2.897
|2,34
|BIST ISTANBUL
|1.409
|1,08
|BIST IZMIR
|3.112
|0,10
|BIST KAYSERI
|7.441
|2,23
|BIST KOCAELI
|3.132
|0,26
|BIST KONYA
|2.725
|0,09
|BIST TEKIRDAĞ
|8.996
|-0,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)