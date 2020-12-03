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Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-12-03 18:45:07 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA5.274-0,75
BIST ANKARA2.193-0,16
BIST ANTALYA2.0652,33
BIST BALIKESİR1.8232,15
BIST BURSA3.485-0,44
BIST DENIZLI2.8972,34
BIST ISTANBUL1.4091,08
BIST IZMIR3.1120,10
BIST KAYSERI7.4412,23
BIST KOCAELI3.1320,26
BIST KONYA2.7250,09
BIST TEKIRDAĞ8.996-0,33

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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