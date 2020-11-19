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Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-11-19 18:41:37 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA5.3090,20
BIST ANKARA2.2041,09
BIST ANTALYA1.849-1,77
BIST BALIKESİR1.5601,56
BIST BURSA3.3861,36
BIST DENIZLI2.9815,36
BIST ISTANBUL1.3741,40
BIST IZMIR2.9171,48
BIST KAYSERI7.0243,86
BIST KOCAELI2.9771,38
BIST KONYA2.336-0,26
BIST TEKIRDAĞ9.1050,76

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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