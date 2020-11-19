Borsada şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.309
|0,20
|BIST ANKARA
|2.204
|1,09
|BIST ANTALYA
|1.849
|-1,77
|BIST BALIKESİR
|1.560
|1,56
|BIST BURSA
|3.386
|1,36
|BIST DENIZLI
|2.981
|5,36
|BIST ISTANBUL
|1.374
|1,40
|BIST IZMIR
|2.917
|1,48
|BIST KAYSERI
|7.024
|3,86
|BIST KOCAELI
|2.977
|1,38
|BIST KONYA
|2.336
|-0,26
|BIST TEKIRDAĞ
|9.105
|0,76
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)