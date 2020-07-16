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Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-07-16 18:45:30 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 409.623 9,22
BIST ANKARA 212.863 1,46
BIST ANTALYA 140.930 0,93
BIST BALIKESİR 132.185 1,81
BIST BURSA 259.039 1,38
BIST DENIZLI 241.765 -0,69
BIST ISTANBUL 123.174 0,63
BIST IZMIR 247.315 0,79
BIST KAYSERI 566.127 1,87
BIST KOCAELI 235.016 1,32
BIST KONYA 135.404 5,91
BIST TEKIRDAĞ 771.831 3,60


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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