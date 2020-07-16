Borsada şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|409.623
|9,22
|BIST ANKARA
|212.863
|1,46
|BIST ANTALYA
|140.930
|0,93
|BIST BALIKESİR
|132.185
|1,81
|BIST BURSA
|259.039
|1,38
|BIST DENIZLI
|241.765
|-0,69
|BIST ISTANBUL
|123.174
|0,63
|BIST IZMIR
|247.315
|0,79
|BIST KAYSERI
|566.127
|1,87
|BIST KOCAELI
|235.016
|1,32
|BIST KONYA
|135.404
|5,91
|BIST TEKIRDAĞ
|771.831
|3,60
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)